Katar riyalinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile QAR → KES çevirin

1.000 qar
40.432 kes

1.00000 QAR = 40.43190 KES

17:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00991.34845278.970.794250.9291517.961.53504
1 INR0.012046810.01624443.360680.009568130.011191218.28650.0184922
1 CAD0.74159261.55951206.8820.5890090.6889241125.711.13837
1 PKR0.003584610.2975590.0048336710.002847080.003330035.44130.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kenya Şilini
1 QAR40.43190 KES
5 QAR202.15950 KES
10 QAR404.31900 KES
20 QAR808.63800 KES
50 QAR2021.59500 KES
100 QAR4043.19000 KES
250 QAR10107.97500 KES
500 QAR20215.95000 KES
1000 QAR40431.90000 KES
2000 QAR80863.80000 KES
5000 QAR202159.50000 KES
10000 QAR404319.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Katar Riyali
1 KES0.02473 QAR
5 KES0.12367 QAR
10 KES0.24733 QAR
20 KES0.49466 QAR
50 KES1.23665 QAR
100 KES2.47330 QAR
250 KES6.18325 QAR
500 KES12.36650 QAR
1000 KES24.73300 QAR
2000 KES49.46600 QAR
5000 KES123.66500 QAR
10000 KES247.33000 QAR