1 Katar riyalinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile QAR → KES çevirin

1,000QR QAR = 35,48Ksh KES

18:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 QAR → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,489735,4897
Düşük35,349735,2414
Ortalama35,396935,3693
Değişim0.37%0.41%
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1 QAR → KES istatistikleri

QAR → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,4897, en düşük 35,3497 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,3969 oldu. QAR → KES kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

QAR → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,4897, en düşük 35,2414 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,3693 oldu. QAR → KES kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,21198,2170,5630,6731.226,81,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kenya Şilini
1 QAR35,48060 KES
5 QAR177,40300 KES
10 QAR354,80600 KES
20 QAR709,61200 KES
50 QAR1.774,03000 KES
100 QAR3.548,06000 KES
250 QAR8.870,15000 KES
500 QAR17.740,30000 KES
1000 QAR35.480,60000 KES
2000 QAR70.961,20000 KES
5000 QAR177.403,00000 KES
10000 QAR354.806,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Katar Riyali
1 KES0,02818 QAR
5 KES0,14092 QAR
10 KES0,28184 QAR
20 KES0,56369 QAR
50 KES1,40922 QAR
100 KES2,81844 QAR
250 KES7,04610 QAR
500 KES14,09220 QAR
1000 KES28,18440 QAR
2000 KES56,36880 QAR
5000 KES140,92200 QAR
10000 KES281,84400 QAR