Katar riyalinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile QAR → ISK çevirin

1.000 qar
37.936,50 isk

1.00000 QAR = 37.93650 ISK

18:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.0091.3485278.970.794250.9291517.931.53504
1 INR0.012046910.01624523.360720.009568240.011191318.28630.0184924
1 CAD0.74156561.55651206.8740.5889870.6888981125.641.13833
1 PKR0.003584610.2975550.0048338510.002847080.003330035.441190.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / İzlanda Kronu
1 QAR37.93650 ISK
5 QAR189.68250 ISK
10 QAR379.36500 ISK
20 QAR758.73000 ISK
50 QAR1896.82500 ISK
100 QAR3793.65000 ISK
250 QAR9484.12500 ISK
500 QAR18968.25000 ISK
1000 QAR37936.50000 ISK
2000 QAR75873.00000 ISK
5000 QAR189682.50000 ISK
10000 QAR379365.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Katar Riyali
1 ISK0.02636 QAR
5 ISK0.13180 QAR
10 ISK0.26360 QAR
20 ISK0.52720 QAR
50 ISK1.31799 QAR
100 ISK2.63598 QAR
250 ISK6.58995 QAR
500 ISK13.17990 QAR
1000 ISK26.35980 QAR
2000 ISK52.71960 QAR
5000 ISK131.79900 QAR
10000 ISK263.59800 QAR