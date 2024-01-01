Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PYG → XOF çevirin

1.000 pyg
84 xof

1.00000 PYG = 0.08355 XOF

18:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0762589.33571.451271.652210.94738518.3548
1 GBP1.1695611.25875104.4841.697361.932381.1080221.4672
1 USD0.929150.794439183.00651.348451.535160.8802517.0544
1 INR0.01119370.00957080.012047310.01624510.01849440.01060460.205459

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Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / CFA Frangı BCEAO
1 PYG0.08355 XOF
5 PYG0.41773 XOF
10 PYG0.83547 XOF
20 PYG1.67094 XOF
50 PYG4.17735 XOF
100 PYG8.35470 XOF
250 PYG20.88675 XOF
500 PYG41.77350 XOF
1000 PYG83.54700 XOF
2000 PYG167.09400 XOF
5000 PYG417.73500 XOF
10000 PYG835.47000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Paraguay Guaranisi
1 XOF11.96930 PYG
5 XOF59.84650 PYG
10 XOF119.69300 PYG
20 XOF239.38600 PYG
50 XOF598.46500 PYG
100 XOF1196.93000 PYG
250 XOF2992.32500 PYG
500 XOF5984.65000 PYG
1000 XOF11969.30000 PYG
2000 XOF23938.60000 PYG
5000 XOF59846.50000 PYG
10000 XOF119693.00000 PYG