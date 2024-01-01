5.000 Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PYG → XOF çevirin

1,000₲ PYG = 0,07913CFA XOF

17:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XOF
1 PYG → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07990,0799
Düşük0,07580,0752
Ortalama0,07750,0768
Değişim3.87%1.79%
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1 PYG → XOF istatistikleri

PYG → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0799, en düşük 0,0758 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0775 oldu. PYG → XOF kurundaki değişiklik 3.87 değerindeydi.

PYG → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0799, en düşük 0,0752 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0768 oldu. PYG → XOF kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53784,4150,94458,6891,3391,4010,789
1 AUD0,651154,9160,61438,180,8710,9120,514
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,417162,1661,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / CFA Frangı BCEAO
1 PYG0,07913 XOF
5 PYG0,39564 XOF
10 PYG0,79129 XOF
20 PYG1,58258 XOF
50 PYG3,95644 XOF
100 PYG7,91288 XOF
250 PYG19,78220 XOF
500 PYG39,56440 XOF
1000 PYG79,12880 XOF
2000 PYG158,25760 XOF
5000 PYG395,64400 XOF
10000 PYG791,28800 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Paraguay Guaranisi
1 XOF12,63760 PYG
5 XOF63,18800 PYG
10 XOF126,37600 PYG
20 XOF252,75200 PYG
50 XOF631,88000 PYG
100 XOF1.263,76000 PYG
250 XOF3.159,40000 PYG
500 XOF6.318,80000 PYG
1000 XOF12.637,60000 PYG
2000 XOF25.275,20000 PYG
5000 XOF63.188,00000 PYG
10000 XOF126.376,00000 PYG