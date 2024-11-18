Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya Geçmiş Döviz Kurları
Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Paraguay guaranisinden (PYG) CFA Frangı BCEAO'ya (XOF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PYG - XOF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PYG → XOF çevrim grafiği
1 PYG = 0,07913 XOF
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Paraguay guaranisi → CFA frankı BCEAO döviz kuru geçmişi
Bugünün Paraguay guaranisi CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru şu anda 0,079, dünden bu yana %-0.871 değerinde değişti. Paraguay guaranisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.349 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Paraguay guaranisi CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru en yüksek değeri 0,080 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,079 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.483 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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