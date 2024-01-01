100 Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PYG → XOF çevirin

1,000₲ PYG = 0,07913CFA XOF

17:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PYG → XOF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

XOF
1 PYG → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07990,0799
Düşük0,07580,0752
Ortalama0,07750,0768
Değişim3.86%1.79%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PYG → XOF istatistikleri

PYG → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0799, en düşük 0,0758 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0775 oldu. PYG → XOF kurundaki değişiklik 3.86 değerindeydi.

PYG → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0799, en düşük 0,0752 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0768 oldu. PYG → XOF kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53784,4160,94458,691,3391,4010,789
1 AUD0,651154,9170,61438,1810,8710,9120,514
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,409162,1611,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / CFA Frangı BCEAO
1 PYG0,07913 XOF
5 PYG0,39566 XOF
10 PYG0,79133 XOF
20 PYG1,58265 XOF
50 PYG3,95664 XOF
100 PYG7,91327 XOF
250 PYG19,78318 XOF
500 PYG39,56635 XOF
1000 PYG79,13270 XOF
2000 PYG158,26540 XOF
5000 PYG395,66350 XOF
10000 PYG791,32700 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Paraguay Guaranisi
1 XOF12,63700 PYG
5 XOF63,18500 PYG
10 XOF126,37000 PYG
20 XOF252,74000 PYG
50 XOF631,85000 PYG
100 XOF1.263,70000 PYG
250 XOF3.159,25000 PYG
500 XOF6.318,50000 PYG
1000 XOF12.637,00000 PYG
2000 XOF25.274,00000 PYG
5000 XOF63.185,00000 PYG
10000 XOF126.370,00000 PYG