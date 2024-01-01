bin CFA Frangı BCEAO'dan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile XOF → PYG çevirin

1,000CFA XOF = 12,61₲ PYG

11:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PYG
1 XOF → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,186313,3008
Düşük12,522012,5220
Ortalama12,881413,0134
Değişim-3.93%-2.24%
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1 XOF → PYG istatistikleri

XOF → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,1863, en düşük 12,5220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,8814 oldu. XOF → PYG kurundaki değişiklik -3.93 değerindeydi.

XOF → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,3008, en düşük 12,5220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,0134 oldu. XOF → PYG kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,991,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94612,6251,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,23
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5521,4151.822,25

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Paraguay Guaranisi
1 XOF12,61210 PYG
5 XOF63,06050 PYG
10 XOF126,12100 PYG
20 XOF252,24200 PYG
50 XOF630,60500 PYG
100 XOF1.261,21000 PYG
250 XOF3.153,02500 PYG
500 XOF6.306,05000 PYG
1000 XOF12.612,10000 PYG
2000 XOF25.224,20000 PYG
5000 XOF63.060,50000 PYG
10000 XOF126.121,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / CFA Frangı BCEAO
1 PYG0,07929 XOF
5 PYG0,39645 XOF
10 PYG0,79289 XOF
20 PYG1,58578 XOF
50 PYG3,96445 XOF
100 PYG7,92890 XOF
250 PYG19,82225 XOF
500 PYG39,64450 XOF
1000 PYG79,28900 XOF
2000 PYG158,57800 XOF
5000 PYG396,44500 XOF
10000 PYG792,89000 XOF