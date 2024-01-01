Paraguay guaranisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile PYG → TRY çevirin

1.000 pyg
4,21 try

1.00000 PYG = 0.00421 TRY

18:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.076489.351.451151.652310.94742518.3575
1 GBP1.1695811.25895104.5031.697251.932541.1080921.4708
1 USD0.929050.794313183.00821.348151.535040.8802517.0545
1 INR0.01119190.009569090.01204710.01624120.01849260.01060440.205456

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Paraguay guaranisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Türk Lirası
1 PYG0.00421 TRY
5 PYG0.02106 TRY
10 PYG0.04211 TRY
20 PYG0.08423 TRY
50 PYG0.21056 TRY
100 PYG0.42113 TRY
250 PYG1.05282 TRY
500 PYG2.10564 TRY
1000 PYG4.21129 TRY
2000 PYG8.42258 TRY
5000 PYG21.05645 TRY
10000 PYG42.11290 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Paraguay Guaranisi
1 TRY237.45700 PYG
5 TRY1187.28500 PYG
10 TRY2374.57000 PYG
20 TRY4749.14000 PYG
50 TRY11872.85000 PYG
100 TRY23745.70000 PYG
250 TRY59364.25000 PYG
500 TRY118728.50000 PYG
1000 TRY237457.00000 PYG
2000 TRY474914.00000 PYG
5000 TRY1187285.00000 PYG
10000 TRY2374570.00000 PYG