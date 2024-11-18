250 Polonya zlotisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → USD çevirin

1,000zł PLN = 0,2439$ USD

13:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 PLN → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25250,2630
Düşük0,24340,2434
Ortalama0,24800,2548
Değişim-3.37%-6.25%
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1 PLN → USD istatistikleri

PLN → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2525, en düşük 0,2434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2480 oldu. PLN → USD kurundaki değişiklik -3.37 değerindeydi.

PLN → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2630, en düşük 0,2434 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2548 oldu. PLN → USD kurundaki değişiklik -6.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4220,8871.397,3711,10523,963
1 EUR1,05510,83689,0780,9361.474,4311,71725,284
1 GBP1,2631,1971106,6121,1211.764,6714,02330,26
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5520,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / ABD Doları
1 PLN0,24394 USD
5 PLN1,21971 USD
10 PLN2,43941 USD
20 PLN4,87882 USD
50 PLN12,19705 USD
100 PLN24,39410 USD
250 PLN60,98525 USD
500 PLN121,97050 USD
1000 PLN243,94100 USD
2000 PLN487,88200 USD
5000 PLN1.219,70500 USD
10000 PLN2.439,41000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Polonya Zlotisi
1 USD4,09935 PLN
5 USD20,49675 PLN
10 USD40,99350 PLN
20 USD81,98700 PLN
50 USD204,96750 PLN
100 USD409,93500 PLN
250 USD1.024,83750 PLN
500 USD2.049,67500 PLN
1000 USD4.099,35000 PLN
2000 USD8.198,70000 PLN
5000 USD20.496,75000 PLN
10000 USD40.993,50000 PLN