10 bin Pakistan rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → SGD çevirin

1,000₨ PKR = 0,004838S$ SGD

11:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 PKR → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00480,0048
Düşük0,00470,0046
Ortalama0,00480,0047
Değişim2.64%3.36%
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1 PKR → SGD istatistikleri

PKR → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0048 oldu. PKR → SGD kurundaki değişiklik 2.64 değerindeydi.

PKR → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0046 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0047 oldu. PKR → SGD kurundaki değişiklik 3.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4160,7933,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,970,8353,8711,4863,95736,398
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,50314,6341,7794,73643,571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Singapur Doları
1 PKR0,00484 SGD
5 PKR0,02419 SGD
10 PKR0,04838 SGD
20 PKR0,09676 SGD
50 PKR0,24190 SGD
100 PKR0,48381 SGD
250 PKR1,20953 SGD
500 PKR2,41905 SGD
1000 PKR4,83810 SGD
2000 PKR9,67620 SGD
5000 PKR24,19050 SGD
10000 PKR48,38100 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Pakistan Rupisi
1 SGD206,69300 PKR
5 SGD1.033,46500 PKR
10 SGD2.066,93000 PKR
20 SGD4.133,86000 PKR
50 SGD10.334,65000 PKR
100 SGD20.669,30000 PKR
250 SGD51.673,25000 PKR
500 SGD103.346,50000 PKR
1000 SGD206.693,00000 PKR
2000 SGD413.386,00000 PKR
5000 SGD1.033.465,00000 PKR
10000 SGD2.066.930,00000 PKR