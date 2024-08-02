10 bin Singapur dolarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → PKR çevirin

10.000 sgd
2.102.290 pkr

1,000S$ SGD = 210,2₨ PKR

20:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek210,2290210,2290
Düşük206,3180205,4330
Ortalama207,2653206,5707
Değişim1.90%1.80%
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1 SGD → PKR istatistikleri

SGD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 210,2290, en düşük 206,3180 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 207,2653 oldu. SGD → PKR kurundaki değişiklik 1.90 değerindeydi.

SGD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 210,2290, en düşük 205,4330 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 206,5707 oldu. SGD → PKR kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,8037,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.673,411,6740,85291,4257,8224,901
1 AUD0,65210.5600,59810,50954,6274,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Pakistan Rupisi
1 SGD210,22900 PKR
5 SGD1.051,14500 PKR
10 SGD2.102,29000 PKR
20 SGD4.204,58000 PKR
50 SGD10.511,45000 PKR
100 SGD21.022,90000 PKR
250 SGD52.557,25000 PKR
500 SGD105.114,50000 PKR
1000 SGD210.229,00000 PKR
2000 SGD420.458,00000 PKR
5000 SGD1.051.145,00000 PKR
10000 SGD2.102.290,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Singapur Doları
1 PKR0,00476 SGD
5 PKR0,02378 SGD
10 PKR0,04757 SGD
20 PKR0,09513 SGD
50 PKR0,23784 SGD
100 PKR0,47567 SGD
250 PKR1,18918 SGD
500 PKR2,37836 SGD
1000 PKR4,75672 SGD
2000 PKR9,51344 SGD
5000 PKR23,78360 SGD
10000 PKR47,56720 SGD