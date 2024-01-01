Pakistan rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → SCR çevirin

1.000 pkr
47,63 scr

1.00000 PKR = 0.04763 SCR

17:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0760589.33021.451651.65330.9476218.358
1 GBP1.1694711.25845104.4721.697711.933551.1082221.4698
1 USD0.92930.794628183.01681.349051.536450.8806517.0605
1 INR0.01119440.00957190.012045710.01625030.01850770.01060810.205507

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Pakistan rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 PKR0.04763 SCR
5 PKR0.23814 SCR
10 PKR0.47628 SCR
20 PKR0.95257 SCR
50 PKR2.38142 SCR
100 PKR4.76284 SCR
250 PKR11.90710 SCR
500 PKR23.81420 SCR
1000 PKR47.62840 SCR
2000 PKR95.25680 SCR
5000 PKR238.14200 SCR
10000 PKR476.28400 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Pakistan Rupisi
1 SCR20.99590 PKR
5 SCR104.97950 PKR
10 SCR209.95900 PKR
20 SCR419.91800 PKR
50 SCR1049.79500 PKR
100 SCR2099.59000 PKR
250 SCR5248.97500 PKR
500 SCR10497.95000 PKR
1000 SCR20995.90000 PKR
2000 SCR41991.80000 PKR
5000 SCR104979.50000 PKR
10000 SCR209959.00000 PKR