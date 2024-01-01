50 Pakistan rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile PKR → SAR çevirin

1,000₨ PKR = 0,01351SR SAR

11:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 PKR → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01350,0135
Düşük0,01350,0134
Ortalama0,01350,0135
Değişim-0.06%0.31%
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1 PKR → SAR istatistikleri

PKR → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0135, en düşük 0,0135 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0135 oldu. PKR → SAR kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

PKR → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0135, en düşük 0,0134 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0135 oldu. PKR → SAR kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4170,7933,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,9330,8353,8691,4853,95536,383
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,49114,6331,7794,73643,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Arabistan Riyali
1 PKR0,01351 SAR
5 PKR0,06753 SAR
10 PKR0,13506 SAR
20 PKR0,27012 SAR
50 PKR0,67531 SAR
100 PKR1,35062 SAR
250 PKR3,37655 SAR
500 PKR6,75310 SAR
1000 PKR13,50620 SAR
2000 PKR27,01240 SAR
5000 PKR67,53100 SAR
10000 PKR135,06200 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Pakistan Rupisi
1 SAR74,04000 PKR
5 SAR370,20000 PKR
10 SAR740,40000 PKR
20 SAR1.480,80000 PKR
50 SAR3.702,00000 PKR
100 SAR7.404,00000 PKR
250 SAR18.510,00000 PKR
500 SAR37.020,00000 PKR
1000 SAR74.040,00000 PKR
2000 SAR148.080,00000 PKR
5000 SAR370.200,00000 PKR
10000 SAR740.400,00000 PKR