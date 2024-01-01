100 Arabistan riyalinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → PKR çevirin

100 sar
7.428,22 pkr

1,000SR SAR = 74,28₨ PKR

09:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek74,426574,4759
Düşük74,111674,0780
Ortalama74,269674,2960
Değişim-0.19%-0.04%
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1 SAR → PKR istatistikleri

SAR → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 74,4265, en düşük 74,1116 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 74,2696 oldu. SAR → PKR kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

SAR → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 74,4759, en düşük 74,0780 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 74,2960 oldu. SAR → PKR kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,755278,91,3880,92458,0171,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,357200,98710,66641,811,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Pakistan Rupisi
1 SAR74,28220 PKR
5 SAR371,41100 PKR
10 SAR742,82200 PKR
20 SAR1.485,64400 PKR
50 SAR3.714,11000 PKR
100 SAR7.428,22000 PKR
250 SAR18.570,55000 PKR
500 SAR37.141,10000 PKR
1000 SAR74.282,20000 PKR
2000 SAR148.564,40000 PKR
5000 SAR371.411,00000 PKR
10000 SAR742.822,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Arabistan Riyali
1 PKR0,01346 SAR
5 PKR0,06731 SAR
10 PKR0,13462 SAR
20 PKR0,26924 SAR
50 PKR0,67311 SAR
100 PKR1,34622 SAR
250 PKR3,36555 SAR
500 PKR6,73110 SAR
1000 PKR13,46220 SAR
2000 PKR26,92440 SAR
5000 PKR67,31100 SAR
10000 PKR134,62200 SAR