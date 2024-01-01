Filipinler pesosundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → SGD çevirin

1.000 php
24,06 sgd

1.00000 PHP = 0.02406 SGD

17:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349250.92931.53610.7947231331.91150.1457.1936
1 CAD0.74115210.6887711.138480.589011987.148111.285.33155
1 EUR1.076051.4518611.652920.855171433.2161.5657.74067
1 AUD0.6510.8783620.6049910.517365867.07397.74444.68303

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Singapur Doları
1 PHP0.02406 SGD
5 PHP0.12029 SGD
10 PHP0.24058 SGD
20 PHP0.48117 SGD
50 PHP1.20293 SGD
100 PHP2.40585 SGD
250 PHP6.01462 SGD
500 PHP12.02925 SGD
1000 PHP24.05850 SGD
2000 PHP48.11700 SGD
5000 PHP120.29250 SGD
10000 PHP240.58500 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Filipinler Pesosu
1 SGD41.56540 PHP
5 SGD207.82700 PHP
10 SGD415.65400 PHP
20 SGD831.30800 PHP
50 SGD2078.27000 PHP
100 SGD4156.54000 PHP
250 SGD10391.35000 PHP
500 SGD20782.70000 PHP
1000 SGD41565.40000 PHP
2000 SGD83130.80000 PHP
5000 SGD207827.00000 PHP
10000 SGD415654.00000 PHP