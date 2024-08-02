50 Singapur dolarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → PHP çevirin

50 sgd
2.180,90 php

1,000S$ SGD = 43,62₱ PHP

20:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek43,692643,6987
Düşük43,221842,2573
Ortalama43,463143,2365
Değişim0.60%3.10%
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1 SGD → PHP istatistikleri

SGD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 43,6926, en düşük 43,2218 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 43,4631 oldu. SGD → PHP kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

SGD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 43,6987, en düşük 42,2573 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,2365 oldu. SGD → PHP kurundaki değişiklik 3.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,8067,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.671,811,6730,85291,427,8214,9
1 AUD0,65210.5600,59810,50954,6294,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Filipinler Pesosu
1 SGD43,61800 PHP
5 SGD218,09000 PHP
10 SGD436,18000 PHP
20 SGD872,36000 PHP
50 SGD2.180,90000 PHP
100 SGD4.361,80000 PHP
250 SGD10.904,50000 PHP
500 SGD21.809,00000 PHP
1000 SGD43.618,00000 PHP
2000 SGD87.236,00000 PHP
5000 SGD218.090,00000 PHP
10000 SGD436.180,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Singapur Doları
1 PHP0,02293 SGD
5 PHP0,11463 SGD
10 PHP0,22926 SGD
20 PHP0,45853 SGD
50 PHP1,14632 SGD
100 PHP2,29263 SGD
250 PHP5,73158 SGD
500 PHP11,46315 SGD
1000 PHP22,92630 SGD
2000 PHP45,85260 SGD
5000 PHP114,63150 SGD
10000 PHP229,26300 SGD