100 Filipinler pesosundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → SGD çevirin

1,000₱ PHP = 0,02290S$ SGD

08:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → SGD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SGD
1 PHP → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02290,0233
Düşük0,02250,0225
Ortalama0,02270,0229
Değişim0.60%-0.71%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → SGD istatistikleri

PHP → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0229, en düşük 0,0225 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0227 oldu. PHP → SGD kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

PHP → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0233, en düşük 0,0225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0229 oldu. PHP → SGD kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5490,7921.397,92154,6857,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562991,855109,7525,14
1 EUR1,0551,48611,6340,8361.474,11163,117,64
1 AUD0,6450,910,61210,512902,28799,8414,676

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Singapur Doları
1 PHP0,02290 SGD
5 PHP0,11452 SGD
10 PHP0,22903 SGD
20 PHP0,45806 SGD
50 PHP1,14516 SGD
100 PHP2,29032 SGD
250 PHP5,72580 SGD
500 PHP11,45160 SGD
1000 PHP22,90320 SGD
2000 PHP45,80640 SGD
5000 PHP114,51600 SGD
10000 PHP229,03200 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Filipinler Pesosu
1 SGD43,66210 PHP
5 SGD218,31050 PHP
10 SGD436,62100 PHP
20 SGD873,24200 PHP
50 SGD2.183,10500 PHP
100 SGD4.366,21000 PHP
250 SGD10.915,52500 PHP
500 SGD21.831,05000 PHP
1000 SGD43.662,10000 PHP
2000 SGD87.324,20000 PHP
5000 SGD218.310,50000 PHP
10000 SGD436.621,00000 PHP