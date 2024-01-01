Papua Yeni Gine kinasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile PGK → TZS çevirin

1.000 pgk
675.962 tzs

1.00000 PGK = 675.96200 TZS

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.0762589.34211.451921.65310.94791518.3663
1 GBP1.1692111.25835104.4591.697581.93281.1083221.4739
1 USD0.929150.794691183.01241.349051.535980.8807517.0651
1 INR0.01119290.009573170.012046410.01625120.0185030.01060990.205573

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Papua Yeni Gine kinasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Tanzanya Şilini
1 PGK675.96200 TZS
5 PGK3379.81000 TZS
10 PGK6759.62000 TZS
20 PGK13519.24000 TZS
50 PGK33798.10000 TZS
100 PGK67596.20000 TZS
250 PGK168990.50000 TZS
500 PGK337981.00000 TZS
1000 PGK675962.00000 TZS
2000 PGK1351924.00000 TZS
5000 PGK3379810.00000 TZS
10000 PGK6759620.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Papua Yeni Gine Kinası
1 TZS0.00148 PGK
5 TZS0.00740 PGK
10 TZS0.01479 PGK
20 TZS0.02959 PGK
50 TZS0.07397 PGK
100 TZS0.14794 PGK
250 TZS0.36984 PGK
500 TZS0.73969 PGK
1000 TZS1.47937 PGK
2000 TZS2.95874 PGK
5000 TZS7.39685 PGK
10000 TZS14.79370 PGK