Papua Yeni Gine kinasından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile PGK → CLP çevirin

1.000 pgk
257.496 clp

1.00000 PGK = 257.49600 CLP

17:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554751.0761589.34081.45211.653450.9477418.3714
1 GBP1.1689411.25795104.4341.697411.932781.1078521.475
1 USD0.929250.794944183.01891.349351.536450.880717.0714
1 INR0.01119310.009575460.012045510.01625350.01850730.01060840.205633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Şili Pesosu
1 PGK257.49600 CLP
5 PGK1287.48000 CLP
10 PGK2574.96000 CLP
20 PGK5149.92000 CLP
50 PGK12874.80000 CLP
100 PGK25749.60000 CLP
250 PGK64374.00000 CLP
500 PGK128748.00000 CLP
1000 PGK257496.00000 CLP
2000 PGK514992.00000 CLP
5000 PGK1287480.00000 CLP
10000 PGK2574960.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Papua Yeni Gine Kinası
1 CLP0.00388 PGK
5 CLP0.01942 PGK
10 CLP0.03884 PGK
20 CLP0.07767 PGK
50 CLP0.19418 PGK
100 CLP0.38836 PGK
250 CLP0.97089 PGK
500 CLP1.94178 PGK
1000 CLP3.88356 PGK
2000 CLP7.76712 PGK
5000 CLP19.41780 PGK
10000 CLP38.83560 PGK