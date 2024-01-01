Yemen riyalinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile OMR → UYU çevirin

1.000 omr
101.818 uyu

1.00000 OMR = 101.81800 UYU

16:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.075789.31231.453061.653020.94785518.3734
1 GBP1.1692111.25775104.4271.698971.932771.1082521.4829
1 USD0.929650.795071183.02711.35081.536690.8811517.0804
1 INR0.01119670.009576040.012044310.01626940.01850830.01061280.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Uruguay Pesosu
1 OMR101.81800 UYU
5 OMR509.09000 UYU
10 OMR1018.18000 UYU
20 OMR2036.36000 UYU
50 OMR5090.90000 UYU
100 OMR10181.80000 UYU
250 OMR25454.50000 UYU
500 OMR50909.00000 UYU
1000 OMR101818.00000 UYU
2000 OMR203636.00000 UYU
5000 OMR509090.00000 UYU
10000 OMR1018180.00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Umman Riyali
1 UYU0.00982 OMR
5 UYU0.04911 OMR
10 UYU0.09821 OMR
20 UYU0.19643 OMR
50 UYU0.49107 OMR
100 UYU0.98215 OMR
250 UYU2.45536 OMR
500 UYU4.91073 OMR
1000 UYU9.82145 OMR
2000 UYU19.64290 OMR
5000 UYU49.10725 OMR
10000 UYU98.21450 OMR