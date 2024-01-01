Yemen riyalinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile OMR → TRY çevirin

1.000 omr
79.833,50 try

1.00000 OMR = 79.83350 TRY

16:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552851.075889.32261.453141.652920.9477518.3769
1 GBP1.169211.25785104.4381.699041.932631.1081121.4867
1 USD0.929550.795007183.0291.350751.536450.8809517.0821
1 INR0.01119540.009575060.01204410.01626840.0185050.01061010.205737

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Türk Lirası
1 OMR79.83350 TRY
5 OMR399.16750 TRY
10 OMR798.33500 TRY
20 OMR1596.67000 TRY
50 OMR3991.67500 TRY
100 OMR7983.35000 TRY
250 OMR19958.37500 TRY
500 OMR39916.75000 TRY
1000 OMR79833.50000 TRY
2000 OMR159667.00000 TRY
5000 OMR399167.50000 TRY
10000 OMR798335.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Umman Riyali
1 TRY0.01253 OMR
5 TRY0.06263 OMR
10 TRY0.12526 OMR
20 TRY0.25052 OMR
50 TRY0.62631 OMR
100 TRY1.25261 OMR
250 TRY3.13152 OMR
500 TRY6.26305 OMR
1000 TRY12.52610 OMR
2000 TRY25.05220 OMR
5000 TRY62.63050 OMR
10000 TRY125.26100 OMR