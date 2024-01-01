Nikaragua kordobasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile NIO → XPF çevirin

1.000 nio
3.010 xpf

1.00000 NIO = 3.01006 XPF

15:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559351.07889.48951.452871.651220.9474918.3877
1 GBP1.1683111.25945104.5521.697421.929161.1069621.4827
1 USD0.927650.793997183.01441.347751.531750.8789517.0572
1 INR0.01117450.009564570.012046110.01623510.01845160.01058790.205473

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Nikaragua kordobasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / CFP Frangı
1 NIO3.01006 XPF
5 NIO15.05030 XPF
10 NIO30.10060 XPF
20 NIO60.20120 XPF
50 NIO150.50300 XPF
100 NIO301.00600 XPF
250 NIO752.51500 XPF
500 NIO1505.03000 XPF
1000 NIO3010.06000 XPF
2000 NIO6020.12000 XPF
5000 NIO15050.30000 XPF
10000 NIO30100.60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Nikaragua Kordobası
1 XPF0.33222 NIO
5 XPF1.66109 NIO
10 XPF3.32219 NIO
20 XPF6.64438 NIO
50 XPF16.61095 NIO
100 XPF33.22190 NIO
250 XPF83.05475 NIO
500 XPF166.10950 NIO
1000 XPF332.21900 NIO
2000 XPF664.43800 NIO
5000 XPF1661.09500 NIO
10000 XPF3322.19000 NIO