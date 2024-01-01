1 İsviçre frangından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile XPF → NIO çevirin

1 xpf
0,34 nio

1,000₣ XPF = 0,3353C$ NIO

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → NIO çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33710,3371
Düşük0,33140,3303
Ortalama0,33480,3335
Değişim1.16%1.36%
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1 XPF → NIO istatistikleri

XPF → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3371, en düşük 0,3314 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3348 oldu. XPF → NIO kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

XPF → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3371, en düşük 0,3303 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3335 oldu. XPF → NIO kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Nikaragua Kordobası
1 XPF0,33531 NIO
5 XPF1,67653 NIO
10 XPF3,35306 NIO
20 XPF6,70612 NIO
50 XPF16,76530 NIO
100 XPF33,53060 NIO
250 XPF83,82650 NIO
500 XPF167,65300 NIO
1000 XPF335,30600 NIO
2000 XPF670,61200 NIO
5000 XPF1.676,53000 NIO
10000 XPF3.353,06000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / CFP Frangı
1 NIO2,98235 XPF
5 NIO14,91175 XPF
10 NIO29,82350 XPF
20 NIO59,64700 XPF
50 NIO149,11750 XPF
100 NIO298,23500 XPF
250 NIO745,58750 XPF
500 NIO1.491,17500 XPF
1000 NIO2.982,35000 XPF
2000 NIO5.964,70000 XPF
5000 NIO14.911,75000 XPF
10000 NIO29.823,50000 XPF