Nikaragua kordobasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile NIO → ILS çevirin

1.000 nio
98,44 ils

1.00000 NIO = 0.09844 ILS

15:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562351.0782589.50691.453751.652360.94745518.3863
1 GBP1.167911.25935104.541.697921.929891.1065421.4744
1 USD0.92740.79406183.01131.348251.532450.8786517.052
1 INR0.01117230.009565690.012046610.01624180.01846070.01058470.205418

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Nikaragua kordobasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Yeni İsrail Şekeli
1 NIO0.09844 ILS
5 NIO0.49219 ILS
10 NIO0.98438 ILS
20 NIO1.96877 ILS
50 NIO4.92192 ILS
100 NIO9.84383 ILS
250 NIO24.60958 ILS
500 NIO49.21915 ILS
1000 NIO98.43830 ILS
2000 NIO196.87660 ILS
5000 NIO492.19150 ILS
10000 NIO984.38300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nikaragua Kordobası
1 ILS10.15860 NIO
5 ILS50.79300 NIO
10 ILS101.58600 NIO
20 ILS203.17200 NIO
50 ILS507.93000 NIO
100 ILS1015.86000 NIO
250 ILS2539.65000 NIO
500 ILS5079.30000 NIO
1000 ILS10158.60000 NIO
2000 ILS20317.20000 NIO
5000 ILS50793.00000 NIO
10000 ILS101586.00000 NIO