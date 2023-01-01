100 Nijerya nairasından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile NGN → TJS çevirin

100 ngn
1,43 tjs

1.00000 NGN = 0.01426 TJS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NGN → TJS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 TJS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Tacikistan Somonu
1 NGN0.01426 TJS
5 NGN0.07131 TJS
10 NGN0.14262 TJS
20 NGN0.28525 TJS
50 NGN0.71312 TJS
100 NGN1.42623 TJS
250 NGN3.56557 TJS
500 NGN7.13115 TJS
1000 NGN14.26230 TJS
2000 NGN28.52460 TJS
5000 NGN71.31150 TJS
10000 NGN142.62300 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Nijerya Nairası
1 TJS70.11510 NGN
5 TJS350.57550 NGN
10 TJS701.15100 NGN
20 TJS1402.30200 NGN
50 TJS3505.75500 NGN
100 TJS7011.51000 NGN
250 TJS17528.77500 NGN
500 TJS35057.55000 NGN
1000 TJS70115.10000 NGN
2000 TJS140230.20000 NGN
5000 TJS350575.50000 NGN
10000 TJS701151.00000 NGN