bin Namibya dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile NAD → USD çevirin

1.000 nad
53,10 usd

1.00000 NAD = 0.05310 USD

13:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NAD → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NAD → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Namibya dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Namibya doları

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Namibya Doları / ABD Doları
1 NAD0.05310 USD
5 NAD0.26551 USD
10 NAD0.53101 USD
20 NAD1.06202 USD
50 NAD2.65505 USD
100 NAD5.31011 USD
250 NAD13.27527 USD
500 NAD26.55055 USD
1000 NAD53.10110 USD
2000 NAD106.20220 USD
5000 NAD265.50550 USD
10000 NAD531.01100 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Namibya Doları
1 USD18.83200 NAD
5 USD94.16000 NAD
10 USD188.32000 NAD
20 USD376.64000 NAD
50 USD941.60000 NAD
100 USD1883.20000 NAD
250 USD4708.00000 NAD
500 USD9416.00000 NAD
1000 USD18832.00000 NAD
2000 USD37664.00000 NAD
5000 USD94160.00000 NAD
10000 USD188320.00000 NAD