1 тысяча намибийских долларов в доллары США

Сконвертируйте NAD в USD по реальному обменному курсу

1 000 nad
54,71 usd

$1,000 NAD = $0,05471 USD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05570,0558
Низкий0,05380,0520
В среднем0,05510,0543
Изменить-1.66%4.77%
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Соотношение 1 NAD к USD

За последние 30 дней максимальный курс NAD к USD составил 0,0557, а минимальный — 0,0538. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0551. Изменение курса NAD к USD в процентном соотношении составило -1.66.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к USD составил 0,0558, а минимальный — 0,0520. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0543. Изменение курса NAD к USD в процентном соотношении составило 4.77.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Доллар США
1 NAD0,05471 USD
5 NAD0,27354 USD
10 NAD0,54708 USD
20 NAD1,09415 USD
50 NAD2,73538 USD
100 NAD5,47076 USD
250 NAD13,67690 USD
500 NAD27,35380 USD
1000 NAD54,70760 USD
2000 NAD109,41520 USD
5000 NAD273,53800 USD
10000 NAD547,07600 USD
Обменные курсы Доллар США / Намибийский доллар
1 USD18,27900 NAD
5 USD91,39500 NAD
10 USD182,79000 NAD
20 USD365,58000 NAD
50 USD913,95000 NAD
100 USD1 827,90000 NAD
250 USD4 569,75000 NAD
500 USD9 139,50000 NAD
1000 USD18 279,00000 NAD
2000 USD36 558,00000 NAD
5000 USD91 395,00000 NAD
10000 USD182 790,00000 NAD