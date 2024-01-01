Namibya dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile NAD → SGD çevirin

1.000 nad
70,92 sgd

1.00000 NAD = 0.07092 SGD

14:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562051.0773589.43221.453941.65250.94804518.4045
1 GBP1.1679411.25835104.4571.698211.930131.1072621.4965
1 USD0.92820.794691183.01131.349551.533860.8799517.0831
1 INR0.01118170.009573290.012046610.01625740.01847770.01060040.205792

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Singapur Doları
1 NAD0.07092 SGD
5 NAD0.35460 SGD
10 NAD0.70921 SGD
20 NAD1.41842 SGD
50 NAD3.54604 SGD
100 NAD7.09208 SGD
250 NAD17.73020 SGD
500 NAD35.46040 SGD
1000 NAD70.92080 SGD
2000 NAD141.84160 SGD
5000 NAD354.60400 SGD
10000 NAD709.20800 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Namibya Doları
1 SGD14.10020 NAD
5 SGD70.50100 NAD
10 SGD141.00200 NAD
20 SGD282.00400 NAD
50 SGD705.01000 NAD
100 SGD1410.02000 NAD
250 SGD3525.05000 NAD
500 SGD7050.10000 NAD
1000 SGD14100.20000 NAD
2000 SGD28200.40000 NAD
5000 SGD70501.00000 NAD
10000 SGD141002.00000 NAD