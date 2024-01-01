Maldivler rufiyaasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile MVR → MDL çevirin

1.000 mvr
1.172,72 mdl

1.00000 MVR = 1.17272 MDL

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8568951.0766589.37441.455041.650920.94864518.3694
1 GBP1.16711.25645104.31.698031.926631.1070721.437
1 USD0.92880.795893183.01161.351451.533390.8810517.0616
1 INR0.01118890.009587730.012046510.01628030.0184720.01061360.205533

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Maldivler rufiyaasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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