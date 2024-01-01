Maldivler rufiyaasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MVR → KZT çevirin

1.000 mvr
29.513,20 kzt

1.00000 MVR = 29.51320 KZT

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8568951.0766589.37441.455041.650920.94864518.3694
1 GBP1.16711.25645104.31.698031.926631.1070721.437
1 USD0.92880.795893183.01161.351451.533390.8810517.0616
1 INR0.01118890.009587730.012046510.01628030.0184720.01061360.205533

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Maldivler rufiyaasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kazakistan Tengesi
1 MVR29.51320 KZT
5 MVR147.56600 KZT
10 MVR295.13200 KZT
20 MVR590.26400 KZT
50 MVR1475.66000 KZT
100 MVR2951.32000 KZT
250 MVR7378.30000 KZT
500 MVR14756.60000 KZT
1000 MVR29513.20000 KZT
2000 MVR59026.40000 KZT
5000 MVR147566.00000 KZT
10000 MVR295132.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Maldivler Rufiyaası
1 KZT0.03388 MVR
5 KZT0.16942 MVR
10 KZT0.33883 MVR
20 KZT0.67766 MVR
50 KZT1.69415 MVR
100 KZT3.38831 MVR
250 KZT8.47077 MVR
500 KZT16.94155 MVR
1000 KZT33.88310 MVR
2000 KZT67.76620 MVR
5000 KZT169.41550 MVR
10000 KZT338.83100 MVR