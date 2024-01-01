马尔代夫卢菲亚兑哈萨克斯坦坚戈

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1 MVR兑KZT过去 30 天过去 90 天
31.510031.5184
30.746928.5356
一般31.141730.1884
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1 MVR 兑 KZT 统计信息

过去 30 天，MVR 兑 KZT 的表现如下：30 天高点为 31.5100，30 天低点为 30.7469。这意味着 30 天平均值为 31.1417。MVR 兑 KZT 的变化为 -1.37。

过去 90 天，MVR 兑 KZT 的表现如下：90 天高点为 31.5184，90 天低点为 28.5356。这意味着 90 天平均值为 30.1884。MVR 兑 KZT 的变化为 8.41。

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1 USD118.3380.9151.5151.3730.78483.9451.323
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马尔代夫拉菲亚/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 MVR30.93660 KZT
5 MVR154.68300 KZT
10 MVR309.36600 KZT
20 MVR618.73200 KZT
50 MVR1,546.83000 KZT
100 MVR3,093.66000 KZT
250 MVR7,734.15000 KZT
500 MVR15,468.30000 KZT
1000 MVR30,936.60000 KZT
2000 MVR61,873.20000 KZT
5000 MVR154,683.00000 KZT
10000 MVR309,366.00000 KZT
哈萨克斯坦坚戈/马尔代夫拉菲亚汇率
1 KZT0.03232 MVR
5 KZT0.16162 MVR
10 KZT0.32324 MVR
20 KZT0.64648 MVR
50 KZT1.61621 MVR
100 KZT3.23242 MVR
250 KZT8.08105 MVR
500 KZT16.16210 MVR
1000 KZT32.32420 MVR
2000 KZT64.64840 MVR
5000 KZT161.62100 MVR
10000 KZT323.24200 MVR