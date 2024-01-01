Mauritius rupisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile MUR → LRD çevirin

1.000 mur
4.140,22 lrd

1.00000 MUR = 4.14022 LRD

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7959880.929251.5343318.98221.35241.345683.0373
1 GBP1.256311.167381.9275823.84731.699021.69048104.32
1 EUR1.076150.8566211.6511720.42771.455391.4480789.3606
1 AUD0.651750.5187850.605631112.37160.8814270.87699554.1196

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Mauritius rupisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Liberya Doları
1 MUR4.14022 LRD
5 MUR20.70110 LRD
10 MUR41.40220 LRD
20 MUR82.80440 LRD
50 MUR207.01100 LRD
100 MUR414.02200 LRD
250 MUR1035.05500 LRD
500 MUR2070.11000 LRD
1000 MUR4140.22000 LRD
2000 MUR8280.44000 LRD
5000 MUR20701.10000 LRD
10000 MUR41402.20000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Mauritius Rupisi
1 LRD0.24153 MUR
5 LRD1.20766 MUR
10 LRD2.41533 MUR
20 LRD4.83066 MUR
50 LRD12.07665 MUR
100 LRD24.15330 MUR
250 LRD60.38325 MUR
500 LRD120.76650 MUR
1000 LRD241.53300 MUR
2000 LRD483.06600 MUR
5000 LRD1207.66500 MUR
10000 LRD2415.33000 MUR