bin Moritanya ouguiyasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile MRU → XPF çevirin

1.000 mru
2.823 xpf

1,000 MRU = 2,823 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / CFP Frangı
1 MRU2,82313 XPF
5 MRU14,11565 XPF
10 MRU28,23130 XPF
20 MRU56,46260 XPF
50 MRU141,15650 XPF
100 MRU282,31300 XPF
250 MRU705,78250 XPF
500 MRU1.411,56500 XPF
1000 MRU2.823,13000 XPF
2000 MRU5.646,26000 XPF
5000 MRU14.115,65000 XPF
10000 MRU28.231,30000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Moritanya Ouguiyası
1 XPF0,35422 MRU
5 XPF1,77109 MRU
10 XPF3,54217 MRU
20 XPF7,08434 MRU
50 XPF17,71085 MRU
100 XPF35,42170 MRU
250 XPF88,55425 MRU
500 XPF177,10850 MRU
1000 XPF354,21700 MRU
2000 XPF708,43400 MRU
5000 XPF1.771,08500 MRU
10000 XPF3.542,17000 MRU