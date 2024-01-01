100 İsviçre frangından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile XPF → MRU çevirin

100 xpf
36,11 mru

1,000₣ XPF = 0,3611UM MRU

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36220,3622
Düşük0,35620,3527
Ortalama0,35970,3578
Değişim1.37%1.27%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → MRU istatistikleri

XPF → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3622, en düşük 0,3562 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3597 oldu. XPF → MRU kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

XPF → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3622, en düşük 0,3527 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3578 oldu. XPF → MRU kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Moritanya ouguiyası
1 XPF0,36109 MRU
5 XPF1,80545 MRU
10 XPF3,61089 MRU
20 XPF7,22178 MRU
50 XPF18,05445 MRU
100 XPF36,10890 MRU
250 XPF90,27225 MRU
500 XPF180,54450 MRU
1000 XPF361,08900 MRU
2000 XPF722,17800 MRU
5000 XPF1.805,44500 MRU
10000 XPF3.610,89000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / CFP Frangı
1 MRU2,76940 XPF
5 MRU13,84700 XPF
10 MRU27,69400 XPF
20 MRU55,38800 XPF
50 MRU138,47000 XPF
100 MRU276,94000 XPF
250 MRU692,35000 XPF
500 MRU1.384,70000 XPF
1000 MRU2.769,40000 XPF
2000 MRU5.538,80000 XPF
5000 MRU13.847,00000 XPF
10000 MRU27.694,00000 XPF