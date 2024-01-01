Myanmar kyatından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MMK → OMR çevirin

1.000 mmk
0,183 omr

1.00000 MMK = 0.00018 OMR

12:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855831.0745589.22561.454891.652650.9484218.3417
1 GBP1.1684611.25555104.2551.699951.931021.1081921.4312
1 USD0.930650.796464183.03531.353951.537990.8826517.0692
1 INR0.01120750.009591870.012043110.01630570.01852210.01062980.205566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Umman Riyali
1 MMK0.00018 OMR
5 MMK0.00092 OMR
10 MMK0.00183 OMR
20 MMK0.00366 OMR
50 MMK0.00916 OMR
100 MMK0.01832 OMR
250 MMK0.04580 OMR
500 MMK0.09160 OMR
1000 MMK0.18319 OMR
2000 MMK0.36638 OMR
5000 MMK0.91596 OMR
10000 MMK1.83192 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Myanmar Kyatı
1 OMR5458.76000 MMK
5 OMR27293.80000 MMK
10 OMR54587.60000 MMK
20 OMR109175.20000 MMK
50 OMR272938.00000 MMK
100 OMR545876.00000 MMK
250 OMR1364690.00000 MMK
500 OMR2729380.00000 MMK
1000 OMR5458760.00000 MMK
2000 OMR10917520.00000 MMK
5000 OMR27293800.00000 MMK
10000 OMR54587600.00000 MMK