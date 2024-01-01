1 Myanmar kyatından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile MMK → OMR çevirin

1 mmk
0,000 omr

1,000K MMK = 0,0001832ر.ع. OMR

23:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-0.01%-0.03%
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1 MMK → OMR istatistikleri

MMK → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. MMK → OMR kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

MMK → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. MMK → OMR kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5721,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62910,6681,10913,1810,5665,22
1 EUR1,07938,3831,49811,66119,7410,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Umman Riyali
1 MMK0,00018 OMR
5 MMK0,00092 OMR
10 MMK0,00183 OMR
20 MMK0,00366 OMR
50 MMK0,00916 OMR
100 MMK0,01832 OMR
250 MMK0,04580 OMR
500 MMK0,09161 OMR
1000 MMK0,18322 OMR
2000 MMK0,36644 OMR
5000 MMK0,91610 OMR
10000 MMK1,83219 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Myanmar Kyatı
1 OMR5.457,94000 MMK
5 OMR27.289,70000 MMK
10 OMR54.579,40000 MMK
20 OMR109.158,80000 MMK
50 OMR272.897,00000 MMK
100 OMR545.794,00000 MMK
250 OMR1.364.485,00000 MMK
500 OMR2.728.970,00000 MMK
1000 OMR5.457.940,00000 MMK
2000 OMR10.915.880,00000 MMK
5000 OMR27.289.700,00000 MMK
10000 OMR54.579.400,00000 MMK