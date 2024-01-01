Makedonya dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MKD → SAR çevirin

1.000 mkd
65,36 sar

1.00000 MKD = 0.06536 SAR

12:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.01691.354150.93111.640821.347151.538460.796844
1 ZAR0.052584910.07120770.04896390.08628240.07083960.08089970.0419019
1 CAD0.73847114.043410.6876211.21170.9948311.136110.588446
1 EUR1.0739520.42321.4542911.762161.446771.652230.855815

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Makedonya dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Arabistan Riyali
1 MKD0.06536 SAR
5 MKD0.32678 SAR
10 MKD0.65355 SAR
20 MKD1.30710 SAR
50 MKD3.26776 SAR
100 MKD6.53551 SAR
250 MKD16.33877 SAR
500 MKD32.67755 SAR
1000 MKD65.35510 SAR
2000 MKD130.71020 SAR
5000 MKD326.77550 SAR
10000 MKD653.55100 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makedonya Dinarı
1 SAR15.30100 MKD
5 SAR76.50500 MKD
10 SAR153.01000 MKD
20 SAR306.02000 MKD
50 SAR765.05000 MKD
100 SAR1530.10000 MKD
250 SAR3825.25000 MKD
500 SAR7650.50000 MKD
1000 SAR15301.00000 MKD
2000 SAR30602.00000 MKD
5000 SAR76505.00000 MKD
10000 SAR153010.00000 MKD