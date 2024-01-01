2.000 Makedonya dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MKD → SAR çevirin

2.000 mkd
131,78 sar

1,000ден MKD = 0,06589SR SAR

20:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06660,0666
Düşük0,06540,0651
Ortalama0,06610,0658
Değişim0.72%0.60%
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1 MKD → SAR istatistikleri

MKD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0666, en düşük 0,0654 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0661 oldu. MKD → SAR kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

MKD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0666, en düşük 0,0651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0658 oldu. MKD → SAR kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2711,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16510,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7091,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Arabistan Riyali
1 MKD0,06589 SAR
5 MKD0,32945 SAR
10 MKD0,65889 SAR
20 MKD1,31779 SAR
50 MKD3,29447 SAR
100 MKD6,58894 SAR
250 MKD16,47235 SAR
500 MKD32,94470 SAR
1000 MKD65,88940 SAR
2000 MKD131,77880 SAR
5000 MKD329,44700 SAR
10000 MKD658,89400 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makedonya Dinarı
1 SAR15,17700 MKD
5 SAR75,88500 MKD
10 SAR151,77000 MKD
20 SAR303,54000 MKD
50 SAR758,85000 MKD
100 SAR1.517,70000 MKD
250 SAR3.794,25000 MKD
500 SAR7.588,50000 MKD
1000 SAR15.177,00000 MKD
2000 SAR30.354,00000 MKD
5000 SAR75.885,00000 MKD
10000 SAR151.770,00000 MKD