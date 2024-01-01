2.000 Arabistan riyalinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → MKD çevirin

2.000 sar
30.344,20 mkd

1,000SR SAR = 15,17ден MKD

09:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,202915,3656
Düşük15,004015,0040
Ortalama15,113615,1902
Değişim-0.22%-0.65%
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1 SAR → MKD istatistikleri

SAR → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,2029, en düşük 15,0040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,1136 oldu. SAR → MKD kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

SAR → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,3656, en düşük 15,0040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,1902 oldu. SAR → MKD kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,91,3880,92458,051,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,351200,97310,66641,831,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makedonya Dinarı
1 SAR15,17210 MKD
5 SAR75,86050 MKD
10 SAR151,72100 MKD
20 SAR303,44200 MKD
50 SAR758,60500 MKD
100 SAR1.517,21000 MKD
250 SAR3.793,02500 MKD
500 SAR7.586,05000 MKD
1000 SAR15.172,10000 MKD
2000 SAR30.344,20000 MKD
5000 SAR75.860,50000 MKD
10000 SAR151.721,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Arabistan Riyali
1 MKD0,06591 SAR
5 MKD0,32955 SAR
10 MKD0,65910 SAR
20 MKD1,31821 SAR
50 MKD3,29552 SAR
100 MKD6,59104 SAR
250 MKD16,47760 SAR
500 MKD32,95520 SAR
1000 MKD65,91040 SAR
2000 MKD131,82080 SAR
5000 MKD329,55200 SAR
10000 MKD659,10400 SAR