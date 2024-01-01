Moldova leyinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MDL → JOD çevirin

1.000 mdl
39,718 jod

1.00000 MDL = 0.03972 JOD

11:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855651.0737589.16371.453961.652050.9480918.3348
1 GBP1.168711.25495104.211.699331.930841.1080321.4289
1 USD0.931350.796844183.03951.35411.538580.8829517.0755
1 INR0.01121530.009595970.012042510.01630670.01852830.01063290.205631

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Moldova leyinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ürdün Dinarı
1 MDL0.03972 JOD
5 MDL0.19859 JOD
10 MDL0.39718 JOD
20 MDL0.79436 JOD
50 MDL1.98591 JOD
100 MDL3.97181 JOD
250 MDL9.92952 JOD
500 MDL19.85905 JOD
1000 MDL39.71810 JOD
2000 MDL79.43620 JOD
5000 MDL198.59050 JOD
10000 MDL397.18100 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Moldova Leyi
1 JOD25.17740 MDL
5 JOD125.88700 MDL
10 JOD251.77400 MDL
20 JOD503.54800 MDL
50 JOD1258.87000 MDL
100 JOD2517.74000 MDL
250 JOD6294.35000 MDL
500 JOD12588.70000 MDL
1000 JOD25177.40000 MDL
2000 JOD50354.80000 MDL
5000 JOD125887.00000 MDL
10000 JOD251774.00000 MDL