Молдавские леи в иорданские динары

Сконвертируйте MDL в JOD по реальному обменному курсу

1 000 mdl
39,499 jod

1.00000 MDL = 0.03950 JOD

Среднерыночный курс в 22:27 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MDL к JOD

1 мин. назад 1 MDL → 0 JOD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0754589.11181.457661.673460.9587518.528
1GBP1.1615811.24925103.5131.693231.94391.1136621.5222
1USD0.929850.80048182.861.35541.556060.891517.2281
1INR0.01122190.009660640.012068510.01635770.01877940.01075910.207918

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Молдавский лей / Иорданский динар
1 MDL0.03950 JOD
5 MDL0.19749 JOD
10 MDL0.39499 JOD
20 MDL0.78997 JOD
50 MDL1.97493 JOD
100 MDL3.94986 JOD
250 MDL9.87465 JOD
500 MDL19.74930 JOD
1000 MDL39.49860 JOD
2000 MDL78.99720 JOD
5000 MDL197.49300 JOD
10000 MDL394.98600 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Молдавский лей
1 JOD25.31730 MDL
5 JOD126.58650 MDL
10 JOD253.17300 MDL
20 JOD506.34600 MDL
50 JOD1265.86500 MDL
100 JOD2531.73000 MDL
250 JOD6329.32500 MDL
500 JOD12658.65000 MDL
1000 JOD25317.30000 MDL
2000 JOD50634.60000 MDL
5000 JOD126586.50000 MDL
10000 JOD253173.00000 MDL