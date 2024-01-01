5.000 Moldova leyinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → AUD çevirin

5.000 mdl
434,83 aud

1,000L MDL = 0,08697A$ AUD

15:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08700,0870
Düşük0,08310,0831
Ortalama0,08460,0850
Değişim3.27%1.46%
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1 MDL → AUD istatistikleri

MDL → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0870, en düşük 0,0831 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0846 oldu. MDL → AUD kurundaki değişiklik 3.27 değerindeydi.

MDL → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0870, en düşük 0,0831 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0850 oldu. MDL → AUD kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1771,3841,53383,7331,6781,337
1 GBP1,277123,2151,7681,958106,942,1431,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6070,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13111,10860,491,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Avustralya Doları
1 MDL0,08697 AUD
5 MDL0,43483 AUD
10 MDL0,86966 AUD
20 MDL1,73933 AUD
50 MDL4,34831 AUD
100 MDL8,69663 AUD
250 MDL21,74157 AUD
500 MDL43,48315 AUD
1000 MDL86,96630 AUD
2000 MDL173,93260 AUD
5000 MDL434,83150 AUD
10000 MDL869,66300 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Moldova Leyi
1 AUD11,49870 MDL
5 AUD57,49350 MDL
10 AUD114,98700 MDL
20 AUD229,97400 MDL
50 AUD574,93500 MDL
100 AUD1.149,87000 MDL
250 AUD2.874,67500 MDL
500 AUD5.749,35000 MDL
1000 AUD11.498,70000 MDL
2000 AUD22.997,40000 MDL
5000 AUD57.493,50000 MDL
10000 AUD114.987,00000 MDL