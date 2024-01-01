bin Moldova leyinden Avustralya dolarına
Reel döviz kuru ile MDL → AUD çevirin
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|1 MDL → AUD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0870
|0,0870
|Düşük
|0,0831
|0,0831
|Ortalama
|0,0846
|0,0850
|Değişim
|3.28%
|1.47%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MDL → AUD istatistikleri
MDL → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0870, en düşük 0,0831 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0846 oldu. MDL → AUD kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.
MDL → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0870, en düşük 0,0831 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0850 oldu. MDL → AUD kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Avustralya Doları / Moldova Leyi
|1 AUD
|11,49430 MDL
|5 AUD
|57,47150 MDL
|10 AUD
|114,94300 MDL
|20 AUD
|229,88600 MDL
|50 AUD
|574,71500 MDL
|100 AUD
|1.149,43000 MDL
|250 AUD
|2.873,57500 MDL
|500 AUD
|5.747,15000 MDL
|1000 AUD
|11.494,30000 MDL
|2000 AUD
|22.988,60000 MDL
|5000 AUD
|57.471,50000 MDL
|10000 AUD
|114.943,00000 MDL