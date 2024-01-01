10 bin Fas dirheminden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → NPR çevirin

10.000 mad
134.969 npr

1,000د.م. MAD = 13,50₨ NPR

14:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,641713,6417
Düşük13,397413,2804
Ortalama13,564013,4491
Değişim0.74%1.63%
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1 MAD → NPR istatistikleri

MAD → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6417, en düşük 13,3974 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,5640 oldu. MAD → NPR kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

MAD → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,6417, en düşük 13,2804 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,4491 oldu. MAD → NPR kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0580,780,9251,3821,5281,33718,123
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,18811,1861,7711,9581,71323,232
1 EUR1,081655,9570,84311,4931,6511,44419,583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Nepal Rupisi
1 MAD13,49690 NPR
5 MAD67,48450 NPR
10 MAD134,96900 NPR
20 MAD269,93800 NPR
50 MAD674,84500 NPR
100 MAD1.349,69000 NPR
250 MAD3.374,22500 NPR
500 MAD6.748,45000 NPR
1000 MAD13.496,90000 NPR
2000 MAD26.993,80000 NPR
5000 MAD67.484,50000 NPR
10000 MAD134.969,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Fas Dirhemi
1 NPR0,07409 MAD
5 NPR0,37046 MAD
10 NPR0,74091 MAD
20 NPR1,48182 MAD
50 NPR3,70456 MAD
100 NPR7,40912 MAD
250 NPR18,52280 MAD
500 NPR37,04560 MAD
1000 NPR74,09120 MAD
2000 NPR148,18240 MAD
5000 NPR370,45600 MAD
10000 NPR740,91200 MAD