500 Fas dirheminden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile MAD → MDL çevirin

500 mad
888,16 mdl

1,000د.م. MAD = 1,776L MDL

13:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,80571,8057
Düşük1,77631,7560
Ortalama1,79551,7816
Değişim-0.51%1.16%
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1 MAD → MDL istatistikleri

MAD → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8057, en düşük 1,7763 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7955 oldu. MAD → MDL kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

MAD → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8057, en düşük 1,7560 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7816 oldu. MAD → MDL kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,1060,780,9261,381,5271,33718,161
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,2811,1871,7691,9571,71423,281
1 EUR1,08655,9480,84311,4911,651,44419,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Moldova Leyi
1 MAD1,77632 MDL
5 MAD8,88160 MDL
10 MAD17,76320 MDL
20 MAD35,52640 MDL
50 MAD88,81600 MDL
100 MAD177,63200 MDL
250 MAD444,08000 MDL
500 MAD888,16000 MDL
1000 MAD1.776,32000 MDL
2000 MAD3.552,64000 MDL
5000 MAD8.881,60000 MDL
10000 MAD17.763,20000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Fas Dirhemi
1 MDL0,56296 MAD
5 MDL2,81481 MAD
10 MDL5,62962 MAD
20 MDL11,25924 MAD
50 MDL28,14810 MAD
100 MDL56,29620 MAD
250 MDL140,74050 MAD
500 MDL281,48100 MAD
1000 MDL562,96200 MAD
2000 MDL1.125,92400 MAD
5000 MDL2.814,81000 MAD
10000 MDL5.629,62000 MAD