250 Moldova leyinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MDL → MAD çevirin

250 mdl
140,87 mad

1,000L MDL = 0,5635د.م. MAD

16:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,56350,5695
Düşük0,55380,5538
Ortalama0,55700,5613
Değişim0.61%-1.05%
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1 MDL → MAD istatistikleri

MDL → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5635, en düşük 0,5538 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5570 oldu. MDL → MAD kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

MDL → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5695, en düşük 0,5538 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5613 oldu. MDL → MAD kurundaki değişiklik -1.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1941,3851,53483,7511,6771,336
1 GBP1,276123,2241,7681,958106,9042,1411,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13711,10760,4721,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Fas Dirhemi
1 MDL0,56348 MAD
5 MDL2,81739 MAD
10 MDL5,63478 MAD
20 MDL11,26956 MAD
50 MDL28,17390 MAD
100 MDL56,34780 MAD
250 MDL140,86950 MAD
500 MDL281,73900 MAD
1000 MDL563,47800 MAD
2000 MDL1.126,95600 MAD
5000 MDL2.817,39000 MAD
10000 MDL5.634,78000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Moldova Leyi
1 MAD1,77469 MDL
5 MAD8,87345 MDL
10 MAD17,74690 MDL
20 MAD35,49380 MDL
50 MAD88,73450 MDL
100 MAD177,46900 MDL
250 MAD443,67250 MDL
500 MAD887,34500 MDL
1000 MAD1.774,69000 MDL
2000 MAD3.549,38000 MDL
5000 MAD8.873,45000 MDL
10000 MAD17.746,90000 MDL