5 Lübnan lirasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LBP → MUR çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0005302₨ MUR

05:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 LBP → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim2.13%2.74%
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1 LBP → MUR istatistikleri

LBP → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. LBP → MUR kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

LBP → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. LBP → MUR kurundaki değişiklik 2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7061,5460,9491,34318,1440,792
1 CAD0,7111,2111,0980,6740,95312,8810,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6350,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86911,7340,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Mauritius Rupisi
1 LBP0,00053 MUR
5 LBP0,00265 MUR
10 LBP0,00530 MUR
20 LBP0,01060 MUR
50 LBP0,02651 MUR
100 LBP0,05302 MUR
250 LBP0,13255 MUR
500 LBP0,26510 MUR
1000 LBP0,53021 MUR
2000 LBP1,06041 MUR
5000 LBP2,65104 MUR
10000 LBP5,30207 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Lübnan Lirası
1 MUR1.886,06000 LBP
5 MUR9.430,30000 LBP
10 MUR18.860,60000 LBP
20 MUR37.721,20000 LBP
50 MUR94.303,00000 LBP
100 MUR188.606,00000 LBP
250 MUR471.515,00000 LBP
500 MUR943.030,00000 LBP
1000 MUR1.886.060,00000 LBP
2000 MUR3.772.120,00000 LBP
5000 MUR9.430.300,00000 LBP
10000 MUR18.860.600,00000 LBP