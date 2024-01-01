500 Lübnan lirasından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile LBP → MGA çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,05195Ar MGA

21:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 LBP → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05190,0519
Düşük0,05120,0504
Ortalama0,05150,0510
Değişim1.26%1.77%
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1 LBP → MGA istatistikleri

LBP → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0519, en düşük 0,0512 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0515 oldu. LBP → MGA kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

LBP → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0519, en düşük 0,0504 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0510 oldu. LBP → MGA kurundaki değişiklik 1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7051,5460,9481,34318,1360,792
1 CAD0,7111,2111,0970,6730,95312,8760,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6340,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86911,7330,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Madagaskar Ariarisi
1 LBP0,05195 MGA
5 LBP0,25973 MGA
10 LBP0,51946 MGA
20 LBP1,03892 MGA
50 LBP2,59730 MGA
100 LBP5,19460 MGA
250 LBP12,98650 MGA
500 LBP25,97300 MGA
1000 LBP51,94600 MGA
2000 LBP103,89200 MGA
5000 LBP259,73000 MGA
10000 LBP519,46000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Lübnan Lirası
1 MGA19,25080 LBP
5 MGA96,25400 LBP
10 MGA192,50800 LBP
20 MGA385,01600 LBP
50 MGA962,54000 LBP
100 MGA1.925,08000 LBP
250 MGA4.812,70000 LBP
500 MGA9.625,40000 LBP
1000 MGA19.250,80000 LBP
2000 MGA38.501,60000 LBP
5000 MGA96.254,00000 LBP
10000 MGA192.508,00000 LBP