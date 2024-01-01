10 bin Madagaskar ariarisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile MGA → LBP çevirin

10.000 mga
197.222 lbp

1,000Ar MGA = 19,72ل.ل. LBP

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,060920,2567
Düşük19,722219,7222
Ortalama19,925320,0578
Değişim-1.64%-2.61%
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1 MGA → LBP istatistikleri

MGA → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,0609, en düşük 19,7222 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,9253 oldu. MGA → LBP kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

MGA → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,2567, en düşük 19,7222 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,0578 oldu. MGA → LBP kurundaki değişiklik -2.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2791,54
1 EUR1,07911,4970,8471,8141,44219,7161,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1671,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1421,70323,2831,962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

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MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Lübnan Lirası
1 MGA19,72220 LBP
5 MGA98,61100 LBP
10 MGA197,22200 LBP
20 MGA394,44400 LBP
50 MGA986,11000 LBP
100 MGA1.972,22000 LBP
250 MGA4.930,55000 LBP
500 MGA9.861,10000 LBP
1000 MGA19.722,20000 LBP
2000 MGA39.444,40000 LBP
5000 MGA98.611,00000 LBP
10000 MGA197.222,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Madagaskar Ariarisi
1 LBP0,05070 MGA
5 LBP0,25352 MGA
10 LBP0,50704 MGA
20 LBP1,01408 MGA
50 LBP2,53521 MGA
100 LBP5,07042 MGA
250 LBP12,67605 MGA
500 LBP25,35210 MGA
1000 LBP50,70420 MGA
2000 LBP101,40840 MGA
5000 LBP253,52100 MGA
10000 LBP507,04200 MGA